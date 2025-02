La caccia al tesoro dell’Ucraina | armi in cambio di minerali delle terre rare a Usa e Unione Europea

Leggi su Open.online

Leall’Ucraina indeisul suo suolo. Kiev probabilmente non entrerà nella Nato fino a quando Vladimir Putin non sarà in vita. Né nell’prima di dieci anni. Mentre per Volodymyr Zelensky licenze e privatizzazioni di giacimenti a favore di imprese americane o europee oggi appaiono sempre più il modo di attrarre investimenti, risvegliare l’interessecapitali del G7 nella difesae assicuun’integrazione di fatto con l’Occidente. Il Corriere della Sera spiega oggi cosa c’è dietro la trattativa tra Donald Trump e il paese in guerra con la Russia. Il presidente intende condizionare gli aiuti degli Stati Uniti all’Ucraina a un accordo sull’export dicome il litio e il titanio. Necessari all’industria americana per sfornare componenti strategiche come le batterieauto e le turbine eoliche.