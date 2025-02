Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, i quasi ricatti e la sentenza Diarra (di cui nessuno parla)

, ie la(di cui)A un certo punto della conferenza stampa, all’inizio, prima domanda, il direttore sportivo Manna dice qualcosa che suona più o meno così: “non siamo stati ricattati ma”. La cosa finisce lì, non viene più ripresa nel corso della conferenza.C’è un aspetto che continua a essere sottovalutato dai media che si occupano di calcio. Ed è lache ha invece sconvolto sia i piani alti della Fifa sia gli uffici legali dei club. È stata definita la nuovaBosman. In determinate circostanze, potrebbe consentire al giocatore di rescindere il contratto. Al momento è tutto fermo. Dopo ladella Corte di Giustizia europea, gli uffici legali della Fifa sono al lavoro per stabilire le linee guida, i criteri in cui scattano gli effetti della