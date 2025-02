Calciomercato.it - Kolo Muani, Osimhen e David: la Juventus è già oltre Vlahovic

Rinnovo sempre più lontano per il numero nove, destinato all’addio a fine campionato. Giuntoli lavora per la riconferma dal PSG della punta franceseCambiano le gerarchie dell’attacco della. Randalsi prende subito la scena e rilancia la ‘Vecchia Signora’ dopo le dolorose sconfitte con Napoli e Benfica.(LaPresse) – Calciomercato.itDopo il brivido iniziale sul suo tesseramento dal Paris Saint-Germain, il nazionale francese ha lasciato subito il segno alla Continassa: l’esordio con gol al ‘Maradona’ contro la capolista di Conte, mentre domenica ha ribaltato l’Empoli togliendo le castagne dal fuoco a Thiago Motta. Una doppietta da bomber di razza, per buona pace diche ha perso il posto da titolare nel reparto offensivo dei bianconeri.Il serbo ha avuto un moto d’orgoglio firmando la rete del 3-1 e lottando su ogni pallone dopo il suo ingresso in campo a metà ripresa, ma è scivolato dietro al nuovo acquisto nelle gerarchie di Motta.