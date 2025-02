Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, Toni lo promuove: «Sposa alla perfezione l’idea di Thiago Motta ma se questo è stato l’acquisto migliore…»

di RedazionentusNews24il nuovo attaccante dei bianconeri: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreLucaha parlato a DAZN per analizzare uno dei colpi dellaa gennaio:arrivato in prestito secco dal PSG. Ecco cosa ha detto sul bomber francese:Direttamente dnostra FANZone ci chiedete:è il miglior acquisto dell'era Giuntoli? ?Secondo"è un giocatore chel'idea di" ??#DAZNSerieAShow pic.twitter.com/FTZpjpOPKj— DAZN Italia (@DAZNIT) February 2, 2025PAROLE – «è un grande centravanti chedie si vede perché gli dà fiducia. Se lui diventapiù azzeccato, che è in prestito, vuol dire che hai sbagliato qualcosa».