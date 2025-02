Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il riscatto con l’addio di Vlahovic! Il Corriere dello Sport: «C’è questa idea in casa bianconera, oppure…». Cosa può succedere

di RedazionentusNews24, ilcondi Dusan: possibile scenario in vista della prossima estate. EccopuòSulle pagine delsi parla del possibiledi Randalda parte del calciomercato. La sensazione è che Thiago Motta giocherebbe la gara della vita con il francese invece che con, che potrebbe dunque essere sacrificato in estate.Il serbo non ha fino ad ora dato l'apertura al taglio dell'ingaggio e per questo potrebbe essere ceduto. E con quei soldi ci sarebbe un motivo in più per presentarsi dal PSG per RKM.