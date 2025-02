Knock out game a Trastevere | il figlio di Marina La Rosa colpito da un pugno

Leggi su Open.online

Un giovane ha ricevuto unin volto senza alcuna motivazione a piazza San Cosimato a. Il ragazzo è ildiLa, ex concorrente del Grande Fratello, dell’Isola dei Famosi e della Talpa, che ha raccontato tutto sui social network. Il ragazzo era con un amico e forse è una vittima delout. Ovvero, spiega Il Messaggero, un “gioco” in voga soprattutto all’estero che prevede, l’aggressione fisica ai danni di ignari bersagli in luoghi pubblici. Di solito c’è un complice a distanza che filma tutto. Un altro caso si è verificato a viale Spartaco, all’Appio Claudio, nel 2024.Il raccontoSabato sera ildiLa«girandosi ha visto il suo amico che si stava rialzando, perché era caduto a terra, anche luida qualcuno. C’è questo gioco di colpire la gente e poi nascondersi tra le persone».