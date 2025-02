Kings League Italia come funziona il torneo tra streamer con Fedez Moggi e Ibra | le regole speciali i playoff e chi gioca

Leggi su Open.online

Dallo schermo all’erba (anche se sintetica), il mondo deglini si riversa in quello della palla rotonda con untutto suo: la. Dodici squadre, composte da dilettanti ed extori, che si scontrano in undi calcio a 7. Undici giornate – la prima è stata disputata lo scorso 3 febbraio – fino ad arrivare aiin maggio, in vero stile Champions. Con una grande differenza: le partite della, disputate a Milano, hanno un regolamento completamente originale. Dadi, carte, cartellini a tempo e match da 40 minuti in diretta su Sky: uno spettacolo che attira ormai milioni di spettatori.Le origini dellae lo zampino dihimovicL’idea di certo non è originale. Nasce, infatti, in Spagna dalla collaborazione trasversale dell’ex Barcellona Gerard Piqué e dalloiberico più celebre Ibai Llanos.