Kingdom Come | Deliverance 2 include un easter egg dedicato ad un giocatore iconico di Elden Ring

unegga “Let Me Solo Her“, l’didiventato celebre per aiutare gli altri utenti, in difficoltà nell’affrontare i boss più difficili del gioco di FromSoftware.riportato prontamente da The Gamer, i giocatori hanno scoperto uno scheletro con un vaso sulla testa e due spade accanto, un omaggio a dir poco chiaro al celebre eroe della community. Il ritrovamento ha inoltre sellavano anche una simpatica domanda tra i fan: chi potrebbe essere stato abbastanza forte nell’universo diper sconfiggerlo?Spiegando nel dettaglio la situazione, un utente ha condiviso su Reddit uno screenshot che mostra un chiaro riferimento a “Let Me Solo Her”, il celebredivenuto leggenda per aver sconfitto da solo Malenia, uno dei boss più difficili del gioco FromSoftware, decidendo a quel punto di aiutare quanti più giocatori possibili a sconfiggere i boss più difficili di