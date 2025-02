Europa.today.it - Kinda Pregnant

Leggi su Europa.today.it

Gelosa della gravidanza della sua migliore amica, Lainy decide di finsersi incinta e inizia a indossare un finto pancione per far credere a tutti di essere in dolce attesa. Mentre porta avanti questa pantomima, però, si ritroverà a imbattersi nell'uomo della sua vita. Ora, però, come farà?