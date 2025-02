Juventusnews24.com - Kelly Juventus, primo allenamento con i nuovi compagni per l’inglese! Le novità verso la trasferta di Como

di Marco Baridoncon iperarrivo pochi giorni fa dal Newcastle! LeladiGiornata diper lache, archiviato il successo interno in rimonta contro l’Empoli nell’ultimo turno di campionato, sta iniziando a scaldare i motori in vista delladi.Come appreso danews24 nella giornata di oggi Lloydha effettuato il suocon i. Il centrale arrivato dal Newcastle è dunque arruolabile per la prossima partita.Leggi sunews24.com