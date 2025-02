Lettera43.it - Kekko Silvestre: età, moglie, figlia e origini del cantante dei Modà

tornano per la quinta volta al Festival di Sanremo con il brano Non ti dimentico, che parla di un amore che non è riuscito a sconfiggere il rimpianto e l’orgoglio. «È una canzone universale, dato che ognuno di noi ha una persona che non dimenticherà mai», ha spiegato la band sui canali social della manifestazione. «È una canzone d’amore in pieno stile, molto potente perché parla di un amore che può finire e dell’importanza di trovare in quei momenti il coraggio di andare avanti». Alla guida del complesso ci sarà ancora una volta, frontman dalla fondazione nel 2002 nonché compositore e autore per diversi artisti della scena nazionale.La carriera di: i dischi con ie i brani da autoresul palco con ia Napoli (Getty Images).