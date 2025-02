Rompipallone.it - Juventus, Thiago Motta fa fuori il neoacquisto: la decisione è netta

Ultimo aggiornamento 5 Febbraio 2025 20:17 di Clemente GrimaldiOra è ufficiale,ha fattoil neo acquisto della: ladel tecnico è.Tornata al successo nella gara interna di domenica contro l’Empoli per 4-1, per laè già tempo di pensare alla prossima partita: quella di venerdì sera a Como contro gli uomini di Cesc Fabregas. Una gara importante per i bianconeri che tenteranno di dare continuità al successo contro i toscani.Per gli uomini di, inizierà un periodo di gare molto intenso. Martedì, infatti, la Vecchia Signora sarà impegnata con l’andata dei playoff di Champions League contro il PSV. Poi, domenica sera ci sarà il derby d’Italia contro l’Inter. Il mercoledì successivo, il ritorno dei playoff contro il PSV, si prosegue domenica 23 con la trasferta di Cagliari, il 26 con il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Empoli per poi arrivare alla gara in casa contro il Verona.