Juventus Next Gen, tesoretto per la prima squadra: oltre 80 milioni incassati da quelle cessioni! Sacrifici che aiutano il mercato

di RedazioneNews24Gen, un vero e proprioper lache ha incassato tanto da: il dato dopo l'addio di FagioliUn altro addio ufficiale quello di Nicolò Fagioli, che nell'ultimo giorno diha fatto il proprio passaggio alla Fiorentina. Tuttosport si concentra oggi sulledei giocatori approdati indallaGen, che hanno portato un vero e proprio.Gli addii di Fagioli (19), Soulé (25), Huijsen (15), Iling-Junior (14), Barrenechea (8), Kaio Jorge (7) e Nicolussi Caviglia (3,5) hanno fruttato unsuperiore agli 80di euro, più che utile per finanziare i colpi in entrata per questa e le prossime sessioni.