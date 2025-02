Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, De Siervo elogia il progetto: «I risultati sono evidenti, 35 giovani hanno esordito in bianconero. Anche l’Inter…»

di RedazioneNews24Gen: Deildei bianconeri e annuncia la creazione di una seconda squadra nerazzurraL’amministratore delegato della Serie A Luigi Deha parlato in occasione di SPOBIS, un appuntamento dedicato allo sport business a livello Mondiale, organizzato oggi e domani ad Amburgo, in Germania. Di seguito le sue parole sullaGen:PAROLE – «Laè stata la prima società in Italia a creare una seconda squadra, la Under 23, e i: negli ultimi quattro anni, 35del vivaioin Serie A e, solo negli ultimi due anni, il club ha generato 140 milioni di euro grazie alle cessioni di questi talenti. Questo modello sta iniziando a diffondersiin altre realtà come Atalanta, Milan e presto Inter, dimostrando come investire neipossa portare vantaggi sia tecnici che economici».