Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, chi sono i nuovi acquisti di gennaio: tutti i retroscena. E c’è già un nome da prima squadra – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridonhttps://youtu.be/a9o6XH9m3UcGen, ecco chidel mercato di, ma c’è anche undaSi è mossa lain questo calciomercato di, ma si è mossa anche – e tanto – laGen.talentiarrivati agli ordini di Brambilla per rinforzare la rosa e aggiungere qualità ad un gruppo che, dopo il ritorno in panchina dell’allenatore, è passato dalla zona retrocessione a quella playoff. Frutto di 24 punti in 10 partite, diciamolo.Abbiamo analizzato idella sessione invernale della Seconda: chi, le loro storie, le loro caratteristiche e i loro punti di forza. Chi siete più curiosi di vedere all’opera? Scrivetelo nei commenti sotto al