Juve si lavora alla conferma di Muani | occhio all’ingaggio Iuliano | Montagne russe

Bologna, 5 febbraio 2025 – Kolodentro, Dusan Vlahovic fuori. Non è The Apprentice di Flavio Briatore ma i ragionamenti dellaportano inevitabilmente verso questa soluzione. Il centravanti francese si è subito imposto a Torino e Giuntoliper trovare una soluzione in estate perrlo, mentre Dusan, che va in scadenza di contratto nel 2026, è vicinocessione. Da un lato un progressivo logorio del rapporto con l’ambiente bianconero, dall’altro la necessità di fornire a Motta attaccanti con altre caratteristiche, e infine il rinnovo di contratto che è in alto mare con la proposta di spalmare l’ingaggio che non convince il giocatore e il suo entourage. Con queste premesse è difficile continuare. E intanto ha parlato un grande ex come Mark: “sulle”.