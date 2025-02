Internews24.com - Juve Inter, Cambiaso assente? Arriva il verdetto sulle condizioni, cosa succederà allo stadium

Leggi su Internews24.com

di Redazionesi avvicina eno novità importanti sull’infortunio di, ecco ilSul Corriere dello Sport si parla delledi Andrea, che continua ad allenarsi a parte per i postumi del problema alla caviglia subito 2 mesi fa contro il Bologna. Difficilmente, a quanto si apprende, il calciatore negli scorsi giorni accostato al Manchester City, sarà a disposizione del gruppo allenato dall’exThiago Motta per la prossima partita in programma della Vecchia Signora. Quale? Naturalmente la trasferta contro il Como di Fabregas.La, spiega quindi il quotidiano nella sua edizione odierna, spera invece di riavere il proprio pupillo nella lista dei convocati per un’altra gara. Parliamo del derby d’Italia contro l’