Jurij Gagarin chi era l’astronauta che per primo viaggiò nello spazio

Il 12 aprile 1961 segna una data storica per l’umanità: per la prima volta un uomo,, riuscì a raggiungere loe a orbitare intorno alla Terra a bordo della navicella Vostok 1. Questo risultato non fu solo un trionfo tecnologico e scientifico, ma anche un evento che trasformòin un’icona mondiale, simbolo del coraggio e della determinazione. La sua vita fu affascinante quanto la sua impresa.Le origini diYuri(Getty).Alekseevi?nacque il 9 marzo 1934 in un piccolo villaggio rurale chiamato Klušino, a ovest di Mosca, nell’allora Unione Sovietica. Proveniva da una famiglia modesta: suo padre Aleksej era falegname, mentre sua madre Anna lavorava come contadina.era il terzo di quattro figli e, fin da giovane, dovette affrontare le difficoltà legate alla vita in campagna e agli anni della Seconda Guerra Mondiale.