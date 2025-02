Cinemaserietv.it - Jurassic World – La rinascita, nel trailer del film sui dinosauri, una vecchia minaccia incombe!

Universal ha diffuso il nuovodi: La, più recentedella saga d’avventura iniziata nel 1993 conPark di Steven Spielberg. Il, diretto da Gareth Edwards e scritto da David Koepp, si pone come sequel/reboot del precedente, Dominio, con un cast del tutto nuovo composto da Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Ed Skrein.Come vi avevamo anticipato qui, infatti, ilsi svolge anni dopo la conclusione di Dominion, con al centro un’equipe di scienziati incaricata di estrarre daiun campione di DNA, da cui ricavare un potentissimo farmaco all’avanguardia; le bestie, rinchiuse in una riserva, di nuovo in cattività. fra di loro, lapiù grande e temuta, i raptor.