Cinemaserietv.it - Jurassic World – La rinascita, nel film un dinosauro ispirato ad Alien e Star Wars

Leggi su Cinemaserietv.it

Il nuovo trailer di– La, rilancio dell’omonima saga cinematografica ha dato corpo, tra le altre cose, ad alcuni rumor, circolanti da giorni, sulla presenza, all’interno del, di dinosauri ‘geneticamente mutati’, ovverosia non corrispondenti a creature storicamente accertate.Nello specifico, il trailer ci mostra, anche se solo per pochi secondi, una creatura ibrida, ispirata da tre fra le più spaventevoli bestie della storia del cinema: il T-Rex originale deldi Steven Spielberg, lo xenomorfo di, e il Rancor, il mostro cavalcato da Boba Fett in The Book Of Boba Fett. A confermare la veridicità di quella che non è solo una teoria dei fan, il regista Gareth Edwards e il produttore Frank Marshall, intervistati per una featurette promozionale (citiamo daMovies)Marshall: “I nostri protagonisti incontreranno dei dinosauri che sono stati scartati, per il parco.