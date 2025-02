Metropolitanmagazine.it - Jurassic World – La Rinascita, il trailer del nuovo film del franchise con Scarlett Johansson

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Tre anni dopo la conclusione della precedente trilogia di, e 32 anni dopo che Steven Spielberg ha cambiato i blockbuster conPark, è in arrivo ildel fortuna– Laarriverà nei cinema questo luglio, con il regista di Godzilla e Rogue One Gareth Edwards alla guida, nella speranza di riportare ilalle sue terrificanti radici. Rebirth (così il titolo in inglese) è ambientato dopo gli eventi diDominion, su una versione della Terra che è stata riempita di dinosauri. Negli anni tra i, la maggior parte dei dinosauri si è ritirata in alcune isole vicino all’equatore, dove il clima è ancora ospitale. Una squadra viene inviata per prelevare del DNA dai dinosauri, per aiutare a creare una potenziale cura per le malattie cardiache umane.