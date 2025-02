Oasport.it - Jorge Martin cade nei test a Sepang: il campione del mondo costretto a salutare la Malesia

Non arrivano buone notizie per l’Aprilia dopo un primo giorno di) da incubo per la casa di Noale. C’era attesa nel vedere alla guida della sua nuova RS-GP 25delin carica di MotoGP e motivato da questa nuova avventura dopo il titolo conquistato con la Ducati Pramac.Ebbene, un day-1 da dimenticare per, caduto due volte in poco tempo nella sessione e con delle conseguenze importanti nel secondo crash. Lo spagnolo, infatti, è stato letteralmente sbalzato dalla sua moto in percorrenza di curva-2 ed è atterrato violentemente sull’asfalto.ha da subito lamentato dolori al piede sinistro e alla mano destra.Trasportato immediatamente al centro medico per i primi controlli, il centauro è stato ricoverato presso il più vicino ospedale (Nilai, a sei km da) per ulteriori accertamenti.