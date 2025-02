Lettera43.it - Johnson Righeira: età, canzoni, carcere, vita privata e vero nome del cantante

Leggi su Lettera43.it

Vamos a la Playa e No Tengo Dinero. Basterebbero questi due titoli per ricordare i, duo che ha fatto ballare le spiagge e le piazze italiane durante gli Anni 80. A 40 anni dall’uscita dei brani e a 10 dal definitivo scioglimento, il fondatore– al secolo Stefano Righi – duetterà sul palco del Teatro Ariston con i ComaCose. Al Festival di Sanremo 2025, infatti, porteranno l’altro grande successo della band torinese, L’estate sta finendo, che proprio quest’anno festeggia i primi quattro decenni dal debutto in radio. Quanto alla, non è chiaro se abbia una relazione, ma in passato è stato legato a Silvia Lunardi, con cui negli Anni 90 trascorse anche cinque mesi incon l’accusa di spaccio di droga prima di essere scagionato.La carriera di, dai successi allo scioglimento della bandMichael enegli Anni 80 (Getty Images).