Jasmine Paolini, da Maresca al trionfo olimpico

BAGNI DI LUCCA (LU) "Come ho vistoalla premiazione? Serena ancor prima che felice, e penso che sia questa la cosa più importante. Riportarla a? Non è impossibile, vedremo.". Adriano, zio della tennista medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, sorride sornione. C’era anche lui ieri a Bagni di Lucca, il loro paese natale, durante la cerimonia di conferimento del Pegaso d’Oro a. E ha in qualche modo rappresentato San Marcello e la Montagna Pistoiese: Adriano vive a, da oltre due decenni e la stessaè più volte passata dalla frazione del Comune di San Marcello. A quanto pare è stato proprio lo zio, che gioca a tennis da oltre quarant’anni, ad avvicinarla allo sport del quale è diventata oggi una campionessa. E il diretto interessato ricorda la prima volta che, allora bambina, prese in mano una racchetta.