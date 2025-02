Movieplayer.it - James Franco: dopo l'italiano Hey Joe, lo aspetta una commedia psichedelica sui rospi

Leggi su Movieplayer.it

Una viaggio scatenato e lisergico da Los Angeles a Las Vegas in compagnia diallucinogeni e una folla di personaggi bordeline nellaToad, nuova fatica dell'attore e regista americano.l'esperienza con Claudio Giovannesi per Hey Joe,torna sul set. L'attore si unirà al nutrito cast dellaToad, diretta da Adam Rifkin. Tra gli interpreti del film si segnalano Tiffany Haddish, Christopher Meloni, Katt Williams, Craig Robinson,Paxton e Oliver Wyman. La pellicola entrerà in lavorazione in primavera ad Atlanta. Al centro della storia troviamoPaxton e Oliver Wyman nei panni di Sam e Alex, due sfortunati, ma adorabili consumatori di cannabis che si ritrovano accidentalmente al servizio di un signore del crimine di nome Charles (Craig Robinson) quando vengono costretti a trasportare .