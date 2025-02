Iodonna.it - Iva Zanicchi a Sanremo: dagli esordi acqua e sapone agli abiti scintillanti del Festival

La voce potente, lo stile sobrio e la spiccata ironia. Iva, classe 1940, è una delle voci più amate e longeve della musica italiana e pochi giorni fa ha annunciato il suo ritorno anel 2025 in qualità di ospite. Il suo successo inizia negli anni Sessanta, con le prime esibizioni nei club e la vittoria, nel 1962, del Cantagiro, un concorso musicale che le permise di farsi conoscere a livello nazionale. Nel 1967, la sua prima apparizione aldi, quando trionfò con Non pensare a me. L’inizio di una carriera che l’ha consacrata a protagonista della musica italiana. Iva, vita e carriera della cantante guarda le foto Iva, la trasformazione a: da ragazzaa divaIl suo più grande successo sanremese arriva nel 1969, con Zingara: iconico l’abito attillato che ricordava le antiche vestali e la lunghissima treccia di capelli.