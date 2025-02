Quifinanza.it - Italiani a dieta forzata, vendite in calo per il cibo ma salgono i prodotti per il corpo

Nel 2024 leal dettaglio, in termini di valore, sono aumentate dello 0,7% rispetto all’anno precedente, mentre i volumi hanno registrato undello 0,4%. Un andamento generale influenzato principalmente dalledi beni alimentari, mentregli acquisti per idi profumeria, elettronica e telefonia.Dati deludenti per le associazioni di consumatori, che spiegano come questi ultimi risultato certificano come gliabbiano ridotto i consumi rispetto all’anno precedente.Quali settori attirano di più gliNell’ultimo trimestre del 2024, leal dettaglio segnano un incremento congiunturale dello 0,3% in valore, mentre i volumi calano dello 0,2%. Ledi beni alimentari crescono dello 0,5% in valore ma si riducono dello 0,6% in volume, mentre per i beni non alimentari il valore resta stabile e i volumi registrano un lieve aumento (+0,1%).