Isteria alla Camera Schelin e Conte i peggiori | Meloni presidente del Coniglio Volano insulti

Indecenti e indecorosi. Schlein esono i capofila di una bagarre vergognosaprima durante e dopo le informative dei ministri Nordio e Piantedosi. “del”, urla la segretaria del Pd, guardandosi intorno per vedere l’effetto della battutona. “E’ scappata, è scappata”, dicono in coro gli oppositori a prescindere, da Faraone (Iv), a Bonelli (Avs) che si prende pure una bella legnata da Nordio in un duro botta e risposta: mentre il ministro cita in Aula le date relative alle carte erichiesta di arresto della Cpi su Almasri; Bonelli è intervenuto per correggere il ministro. “La cosa che più mi stupisce è che non avete letto le carte”, ha replicato Nordio. “Le ha lette le carte Bonelli?”. Il deputato ha ribattuto timidamente: “Sì”. L’opposizione è protagonista di una giornata parlamentare sguaiata.