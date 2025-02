ISTAT vola l’inflazione a + 15% Aumenti per 472 euro a famiglia L’allarme di Federconsumatori

Laspunta.it - ISTAT, vola l’inflazione a + 1,5%. Aumenti per 472 euro a famiglia. L’allarme di Federconsumatori

L’rileva a gennaio una accelerata del tasso di inflazione, che segna quota +1,5% su base annua. Un andamento dovuto all’andamento dei beni energetici, specialmente “a seguito della marcata accelerazione dei prezzi della componente regolamentata, ovvero le tariffe, (+27,8% annuo da +12,7%)”, spiega.Cona questi livelli, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionalestima ricadute, per unamedia, pari a +472,50annui.Ricadute che si abbatteranno su una situazione già compromessa dai continui rincari registrati negli ultimi anni, che hanno determinato modifiche nelle abitudini di consumo e rinunce importanti da parte delle famiglie.“Per questo è sempre più urgente e necessario che il Governo intervenga per contrastare i nuovie sostenere le famiglie, per far sì che difficoltà, disagio e disuguaglianze non crescano ulteriormente.