Today.it - Israele si ritira dal Consiglio Onu per i diritti umani: "Non accettiamo più le loro discriminazioni"

Leggi su Today.it

"imita" gli Stati Uniti e sidaldelle Nazioni Unite per i. La notizia arriva direttamente dal ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, che in un post su X scrive di accogliere "con favore la decisione del presidente Trump di non partecipare al.