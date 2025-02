Dilei.it - Isola dei Famosi, grana Mediaset: i Vip dicono di no. Ilary Blasi intanto torna in Tv

C’è un problemadeiin casa. Il postnon decolla affatto e i dubbi interni non mancano. L’esperimento Vladimir Luxuria non ha affatto funzionato, e non sono mancate le polemiche. Ora si mira a ripartire ma, a fronte dell’incertezza legata alla conduzione, sorge un problema concorrenti.dei, mancano i VipNon sembra più il momento dei reality, o almeno di alcuni. Il pubblico vuole prodotti di breve durata, che possano essere apprezzati anche in mini clip online. Un esempio? Temptation Island. L’attesa tra un’edizione e l’altra aiuta ad apprezzare maggiormente il format. Gli eventi ben stutturati, dal pinnetu al falò, consentono di ridurre facilmente gli eventi carine in filmati da Instagram o TikTok. La durata evita invece il distacco emotivo.La durata eccessiva del Grande Fratello, insieme con la chiara dinamica economica che guida i Vip che vi prendono parte (e anche molti Nip), ha invece creato un vuoto di ascolti.