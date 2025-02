Thesocialpost.it - Isee tra 15.000 e 25.000 Euro? Ecco quali bonus ti spettano e come richiederli

Quali sono i bonus statali disponibili per chi ha un ISEE tra 15.000 e 25.000 euro? In questo articolo illustreremo tutte le agevolazioni accessibili per chi rientra in questa fascia. Sarebbe infatti un peccato perdere queste opportunità così importanti e in un momento così difficile per tutti. Un ISEE inferiore a 25.000 euro, infatti, consente di accedere a numerose agevolazioni, che variano a seconda del tipo di sostegno e della composizione del nucleo familiare. Partiamo con una vera e propria novità: è stata introdotta un'indennità speciale di 1.000 euro per i nuovi nati, destinata ai nuclei con un ISEE inferiore a 25.000 euro. Spetta poi l'Assegno unico, così come il Bonus Nido. Oltre ai sostegni legati alla natalità, vediamo tutte le altre agevolazioni, dalle tasse universitarie alle bollette passando per il trasporto pubblico e i servizi comunali.