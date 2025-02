News.robadadonne.it - Irruzione dei talebani a Radio Begum, la radio delle donne afghane

Ancora una volta la scure deisi abbatte sulla libertà, dopo l’, emittente che promuove l’empowerment femminile, costretta a chiudere dopo il raid plateale nella sede della capitale, Kabul, che ha condotto anche all’arresto di due dipendenti.L’accusa, per loro, tra le altre è anche quella di avere collaborato con tv estere, fatto ritenuto inammissibile per il gruppo che da tre anni è tornato a governare il Paese con un’interpretazione fra le più restrittive e oscurantiste della sharia.Proprio i vertici dihanno denunciato il blitz talebano, parlando anche dell’arresto di due dipendenti uomini che non hanno alcuna posizione dirigenziale. “Ufficiali della Direzione generale dell’intelligence assistiti da rappresentanti del Ministero dell’informazione e della cultura hanno fattonel nostro complesso a Kabul”, si legge nella nota dell’emittente; nel raid sono stati sequestrati anche computer, dischi rigidi e telefoni.