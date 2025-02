Game-experience.it - Iron Galaxy di Killer Instinct annuncia un’ondata di licenziamenti per evitare il fallimento

Leggi su Game-experience.it

, lo studio noto per aver lavorato su titoli come, Rumbleverse e le recenti remaster di The Last of Us, hato il licenziamento di 66 dipendenti tra i reparti di sviluppo e supporto. La decisione, definita come un’ultima risorsa, è stata presa per garantire la sopravvivenza a lungo termine dello studio in un periodo di forte instabilità nel settore videoludico.Negli anni,ha cercato di proteggere il proprio personale dalle ondate diche hanno colpito l’industria, facendo sacrifici per mantenere i team intatti. Tuttavia, dopo un inverno particolarmente difficile, lo studio ha dichiarato di non avere più margine di manovra per affrontare la crisi economica del settore. “Questa era l’ultima risorsa per noi,” si legge nel comunicato ufficiale.