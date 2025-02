Iodonna.it - Iris Di Domenico, loro idolo su TikTok, racconta la sua esperienza: «Dalla colla sulla sedia all'acqua rovesciata in testa, agli insulti scritti sui muri: così ho imparato a reagire»

Leggi su Iodonna.it

Siamo abituati a pensare che i bulli colpiscano le persone più fragili, deboli, timide, introverse. La storia diDidimostra che non è. Influencer amatissima da più giovani (suè @sonosempre),è una forza della natura. Eppure è stata bullizzata, semplicemente perché era diversa. Ma se prima ha subito, poi ha «scelto di affrontare il bullismo». Per questa sua storia è il volto scelto da Super! per parlarne. Il brand di intrattenimento Paramount Italia dedicato a bambini e ragazzi dedica al tema un’iniziativa speciale proprio questa settimana, che è quella della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo. E cioè la messa in onda di una serie di clip registrate daalla Città dei Bambini e dei Ragazzi di Genova con gli operatori dell’associazione “FARE X BENE”.