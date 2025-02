Quotidiano.net - Iran pronto ad accogliere Papa Francesco: proposta Conferenza di Pace a Teheran

"Sarebbe un onore per noi. Abbiamo le braccia aperte per il Santo Padre. Cerchiamo sempre di far sì che questo si realizzi". Così l'ambasciatore della Repubblica Islamica dell'presso la Santa Sede, ayatollah Mohammad Hossein Mokhtari, ha risposto in una conversazione con alcuni giornalisti italiani alla domanda se si sia mai parlato di un possibile viaggio delin. "E' una persona speciale - lo ha definito -, una persona rispettosa per l'come per le altre nazioni". "Da entrambe le parti c'è questa intenzione per il viaggio - ha quindi detto sul fatto se ci sia stato un invito ufficiale -. Come ambasciatore penso sia meglio invitare prima il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in occasione dei festeggiamenti che presto faremo inper i 70 anni delle relazioni diplomatiche.