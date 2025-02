Internews24.com - Inzaghi Inter, il retroscena sul messaggio lanciato alla squadra: è successo ad Appiano dopo il derby!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilsul: èadil! Febbraio il mese decisivo per lo scudettoSimoneguarda al presente con ottimismo e fissa l’obiettivo scudetto, conscio del fatto che il campionato si deciderà più avanti ma che perdere punti adesso sarebbe fatale. Nel recupero di domani contro la Fiorentina, la suaha l’occasione per togliersi di mezzo quel fastidioso asterisco in classifica e, in caso di vittoria, di andare al comando della classifica a pari punti col Napoli. Il tecnico della beneamata ha parlato con la suaadGentile nei giorni successivi alpareggiato contro il Milan, facendo recapitare un chiaro. A parlarne è la Gazzetta dello Sport.– «Sono dove volevano essere a questo punto della stagione, ma è adesso che occorre accelerare: Simonelo sa bene e lo sa bene anche la, perché di questo si è parlato adildell’altra sera.