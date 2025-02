Dayitalianews.com - Invalido chiede l’elemosina all’incrocio, multato di 300 euro. Un cittadino paga tutto: “Mi vergogno…”

Un uomo di origini rumene è statodalla polizia locale di Monza poiché “colpevole” di aver chiestocon un bicchiere di plastica alle auto in coda in via Leoncavallo, una vicenda che sta facendo molto discutere.La multaLa Polizia locale di Monza non ha avuto pietà del mendicante e sul verbale ha scritto che l’uomo è statopoiché “vacon un bicchiere di plastica, suscitando la pietà altrui e impedendo la libera fruizione degli spazi”. I fatti risalgono allo scorso 31 gennaio e l’uomoè un mendicante con seri problemi ambulatori, poiché ha una gamba amputata e si muove con l’aiuto delle stampelle. Abita ormai da diversi anni a Monza e vivacchia proprio grazie ai centesimi che riesce a racimolare ogni giorno in vari punti della città.