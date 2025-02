Intesa Sanpaolo utile a 87 miliardi | Restiamo lontani dalla confusione

Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo, utile a 8,7 miliardi: "Restiamo lontani dalla confusione"

"Non entreremo in nessuna operazione di m&a". Anticipa le domande dei giornalisti il ceo diCarlo Messina, che si tira fuori, senza esitazioni, dal risiko bancario in corso, del quale, scherza, perde i pezzi sugli intrecci pure lui. Nessuna acquisizione quindi, "né domestica né estera" dice, per ben tre volte. Nemmeno una quota in Generali? "Nessun interesse". Perché? "Non ne vale la pena", dice il ceo, che in un clima di "incertezza" – che non esita a definire di "" durante la conference call con gli analisti – scommette sul polo "del porto sicuro". Messina punta su una crescita endogena e sulla capacità di garantire una redditività sostenibile nel tempo. "Siamo stabilità, gestione seria senza colpi di testa", continua, conti alla mano.chiude il 2024 con utili record a 8,7di euro, in crescita del 12,3% rispetto ai 7,72del 2023, e alza le stime sul 2025, puntando a un risultato netto "ben oltre" (un mantra della conference call), i 9