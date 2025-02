Calciomercato.it - Inter, svolta dopo l’inchiesta di Report: ecco cosa sta succedendo

Leggi su Calciomercato.it

sotto i riflettoritelevisiva di: ulteriori dichiarazioni che segnano unaper il club nerazzurroGli ultimi giorni sono stati calcisticamente molto intensi a livello di calciomercato, con diverse squadre scatenate in chiusura di sessione di trattative. E’ rimasta maggiormente in disparte l’, che ha concluso la finestra di gennaio con il solo innesto di Zalewski per la prima squadra. Ma i nerazzurri sono stati ugualmente al centro del dibattito e non solo per vicende di campo.dista– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Andata in onda su Rai 3 una inchiesta disui rapporti dell’con la tifoseria organizzata e sui bilanci nerazzurri. Quanto è stato riportato dalla trasmissione ha fatto molto discutere.