Inter-news.it - Inter, sarà ritiro ‘nazionale’! Con la Fiorentina possibili 5 cambi – Sky

Leggi su Inter-news.it

L’nel pomeriggio viaggerà verso Firenze in treno perché domani giocherà il recupero della quattordicesima giornata di Serie A contro la. Le ultime suldei nerazzurri e sulla formazione.RIPRESA – Simone Inzaghi e la squadra partiranno nel pomeriggio in direzione Firenze alla vigilia del recupero tra. Si ripartirà dal diciassettesimo del primo tempo, ovvero dal gioco fermo dovuto al drammatico malore di Edoardo Bove. Questa mattinata, come riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, la squadra si è allenata ad Appiano Gentile. E uno degli aggiornamenti più importanti è quello legato a Francesco Acerbi. Non è stata provata nessun tipo di formazione, tant’è che si saprà di più dalla rifinitura di domani. A proposito di rifinitura, questa avverrà a Coverciano, nella casa del calcio italiano.