Inter Primavera finale amaro in Coppa Italia | ai rigori passa il Milan!

Dopo il 2-2 a fine secondo tempo disi va ai. Due errori dei nerazzurri costano l’uscita dalla. Saranno i rossoneri ad andare in semi.AI– Dopo l’1-1 del primo tempo, anche i secondi 45? disegnano assoluta parità sul tabellino ma con due gol in più. I tempi regolamentari dei quarti diterminano 2-2 e le due squadre si preparano ai calci di rigore. Dal dischetto, infatti, si decide la squadra semifinalista per la competizione. A partire per primi sono i nerazzurri, con Lavelli che calcia un rigore angolato che Longoni è bravo a bloccare. I rossoneri, cos’, si portano in vantaggio già al primo tentativo messo a segno da Bonomi. Calligaris intuisce e quasi riesce a sfiorare ma non a fermare la traiettoria.