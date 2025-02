Inter-news.it - Inter-Milan Primavera termina 2-2: ai rigori per la semifinalista in Coppa Italia!

Leggi su Inter-news.it

Dopo l’1-1 del primo tempo, alla ripresa l’rimonta ma poi si fa recuperare. I tempi regolamentari dei quarti difiniscono 2-2. Tutto rimandato ai.RIPRESA –si riaccende nel finale del primo tempo, quando i nerazzurri riacciuffano il vantaggio iniziale dei rossoneri. Dopo l’vallo il match, valido per i quarti di finale di, si è riaperto con un problema fisico per Re Cecconi. Rimasto a terra al 48?, il calciatore è uscito dal campo due minuti dopo lasciando il posto a Garonetti. Al 57?, poi, arriva la seconda risposta da parte della squadra di Andrea Zanchetta: dalla sinistra cross di Cocchi che porta Langoni ad uscire dalla porta. Berenbruch approfitta della scelta imperfetta del portiere rossonero per ribadire in porta e siglare il gol del 2-1.