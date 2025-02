Internews24.com - Inter Milan Primavera, nerazzurri eliminati dalla Coppa Italia: decisivi i calci di rigore

di Redazionesi decide ai rigori in: icompetizioneTermina aididei quarti di finale il percorso dell’in. Dopo il 2-2 nei 90?, ilè infallibile dagli undici metri e passa in semifinale, dove affronterà il Lecce. Dopo un primo tempo chiuso 1-1 con l’autogol del terzino nerazzurro Cocchi e la reazione con la rete di Mosconi, l’era riuscita a portarsi in vantaggio completando la rimonta con Berenbruch. Dieci minuti dopo arriva il pari di Liberali, che poi ha l’occasione di chiudere la contro-rimonta con unche però lo stesso Liberali sbaglia. Longoni para due rigori e Perina segna quello decisivo per spedire ilin semifinale(4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi (26 Garonetti 49?), 5 Alexiou, 3 Cocchi; 29 Topalovic (16 Venturini 70?), 4 Zanchetta (86?), 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 11 Spinaccè (9 Lavelli 70?), 18 Mosconi (27 Pinotti 86?).