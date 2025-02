Inter-news.it - Inter-Milan Primavera 4-6 (d.c.r.), pagelle: Alexiou e Re Cecconi da 5!

Leggi su Inter-news.it

L’perde con il risultato di 3-2 dopo i calci di rigore contro il. I migliori sono gli esterni, tra cui De Pieri. Malissimo la difesa invece, siache Re. Ledel match. Calligaris 5.5: Non para un singolo rigore dei quattro tirati dal. Non proprio il migliore dei modi per incidere su un quarto di finale di Coppa Italia.– DIFESAAidoo 7: Regge per quanto possibile sulla sua fascia, anche se il primo gol nasce dalla parte destra del campo. Rimedia con l’assist perfetto per Mosconi.Re5: Ferma Liberali solo con un fallo da cartellino giallo, la prestazione risente dell’ammenda e il difensore rischia anche l’espulsione.– dal 50? Garonetti 6.5: Nel secondo tempo si mangia Scotti e fa un’ottima partita al posto di Re