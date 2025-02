Inter-news.it - Inter-Milan Primavera 1-1 al 45?: Mosconi pareggia i conti nel finale!

Leggi su Inter-news.it

Il primo tempo di, valida per i quarti didi Coppa Italia, termina 1-1. Vanno in vantaggio i rossoneri mapoco prima dell’vallo.PRIMO TEMPO – Dopo il derby di Serie A di domenica scorsa, anche le due squadreesi delle giovani si sfidano sul campo., in questo caso, è valida per i quarti didi Coppa Italia. La sfida, che ha avuto inizio alle ore 18.00, ha visto un sostanziale equilibrio nei primi minuti di gioco. Pressing alto da parte dei ragazzi di Andrea Zanchetta, all’attacco con De Pieri, che costringe i rossoneri a difendersi arroccandosi nella propria trequarti. All’11’ crea qualche problema ai nerazzurri Liberati , che Re Cecconi è costretto a fermare con un fallo che gli costa l’ammonizione.