Inter Inzaghi presenta la lista UEFA | C’è un solo cambio

di Redazionelaper la Champions: una sola modifica rispetto all’elenco precedenteL’allenatore dell’Simoneha ufficializzato laper la Champions League, rivelando che ci sarà solamente un cambiamento rispetto all’elencoto in precedenza. In casa, in effetti, non sono stati necessari molti calcoli, considerando che dall’ultima sessione di mercato invernale è giunto unnuovo elemento, che ha praticamente compensato una partenza in una specifica posizione di gioco. Dopo aver salutato Tajon Buchanan, che si è trasferito in Spagna, al Villarreal, da Viale della Liberazione è stato ufficializzato l’acquisto di Nicola Zalewski dalla Roma con un contratto in prestito e diritto di riscatto al termine della stagione.