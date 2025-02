Serieanews.com - Inter, Inzaghi e la furia contro gli arbitri: i 5 torti arbitrali subiti dai nerazzurri

Leggi su Serieanews.com

, Simoneattacca gli: 5 gli episodi che hanno danneggiato il club nerazzurroe lagli: i 5dai(Ansa Foto) – SerieAnewsL’domenica ha pareggiato il derby con il Milan, un risultato che la mantiene al secondo posto in classifica con una gara da recuperare, ma la sensazione di aver perso un’occasione importante per allungare sulla concorrenza resta. Dopo una partita intensa e combattuta, Simonenon ha nascosto la sua delusione, non tanto per il pareggio, ma per una decisione arbitrale che secondo lui ha influito sull’esito della gara.L’allenatore ha infatti reclamato un rigore non concesso per un contatto in area tra Pavlovic e Thuram, accusando la direzione di gara di aver ignorato un episodio che avrebbe potuto cambiare il corso del match.