Inter, grande investimento in difesa. Spunta anche un italiano all’estero | ESCLUSIVO

Marotta e Ausilio già al lavoro per il mercato estivo. Due i colpi per il reparto arretrato di Inzaghi: si guarda in Serie A, ma non soloL’non è stata di certo tra le società più attive nella sessione invernale di mercato che si è chiusa lunedì. Marotta e Ausilio hanno proceduto alle cessioni in prestito (secco) di Palacios al Monza e (con diritto di riscatto) di Buchanan al Villarreal.Marotta e Ausilio con Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itCon la stessa formula, proprio per rimpiazzare l’esterno canadese, è arrivato Zalewski dalla Roma, subito protagonista all’esordio nel derby contro il Milan con l’assist per il pareggio di De Vrij oltre il 90esimo. La dirigenza nerazzurra è già proiettata alla prossima stagione, quando si prospetta una mezza rivoluzione nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi sia nel pacchetto avanzato che in quello arretrato.