Inter, arriva l'annuncio ufficiale sui rinnovi: colpo di scena clamoroso

Ultimo aggiornamento 5 Febbraio 2025 9:41 di Giancarlo Spinazzola, eccosui: ildiL’seconda in classifica – ma con una gara in meno che sarà recuperata domani – lavora incessantemente sul campo per provare a conquistare ogni titolo possibile. In Viale della Liberazione, invece, la dirigenza lavora a come costruire una squadra sempre più forte. Un passaggio che prevede sia l’acquisto di calciatori sempre più forti, tenendo d’occhio il bilancio, che attraverso la blindatura dei calciatori attualmente in rosa.Il futuro di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi all’resta in standby. Tra i calciatori più longevi della rosa nerazzurra, i due non sono ancora certi del prosieguo della carriera nel club meneghino. Entrambi hanno in comune, oltre alla scadenza del contratto il prossimo giugno, anche l’agente, Federico Pastorello, che ha parlato della loro situazione ai microfoni di Radio Sportiva.